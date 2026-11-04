Invade el carril y causa impacto

Sobre el libramiento Sur Poniente de la ciudad de Tapachula, un fuerte choque entre dos camionetas particulares dejó como saldo a una persona lesionada y daños materiales.

Fue a la altura de la zona de La Gravera, muy cerca del puente del río Coatán, en donde ocurrió el percance cuando una de las unidades invadió el carril contrario e impactó de frente a la otra, al parecer por un intento de rebase sin precaución.

El reporte de las autoridades indicó que en el percance estuvieron involucradas una camioneta Renault Duster y una Honda, ambas de color rojo y de modelos recientes, las cuales quedaron prácticamente como pérdida total.

Por ello, se presentaron los paramédicos de Protección Civil que atendieron a una persona herida que fue trasladada de emergencia a un sanatorio privado para su atención especializada inmediata.

A su vez, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva y policías municipales, acordonaron la zona en tanto se llevaban a cabo las labores para el retiro de los vehículos.

Las camionetas contaban con seguro, así que las empresas se harían cargo del pago de los daños materiales y del seguimiento de la persona lesionada para los gastos médicos necesarios.