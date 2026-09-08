Invade el carril y choca de frente

La tarde del lunes, un trágico accidente ocurrió en el tramo carretero de Mapastepec-Escuintla, en el que se vieron involucrados un ómnibus de pasaje y un camión de volteo.

Esto dejó como saldo preliminar a una persona sin vida y 19 lesionados, además de daños materiales.

Brutal encontronazo

Fue a la altura del puente del río San Nicolás, en donde ocurrió el percance, cuando presuntamente el chofer del camión de carga invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra el vehículo de la empresa de transporte Aexa.

Ante el reporte, se movilizaron los cuerpos de emergencia y de seguridad hacia la zona, cerrando la circulación total en este tramo, mientras se llevaban a cabo las acciones de atención.

Se informó que 19 personas que iban en el ómnibus resultaron lesionadas, por lo cual fueron auxiliadas por paramédicos de Protección Civil que las trasladaron a hospitales.

De la persona fallecida no se ha proporcionado su identidad, aunque personal de Servicios Periciales acudió para proceder a levantar el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona, siendo la Guardia Nacional División Caminos la encargada de realizar las investigaciones relacionadas con el percance.

Después de varias horas, las unidades serían levantadas con apoyo de grúas para ser remolcadas a un corralón oficial, mientras que se determinan las responsabilidades en las próximas horas.