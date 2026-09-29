Investigan a fondo el caso de evasión de detenido

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que derivado de un operativo para combatir el narcomenudeo realizado el 25 de septiembre en Suchiapa, se aseguraron narcóticos y se detuvo a cuatro personas, quienes quedaron a disposición en la cárcel municipal.

Sin embargo, se cometió el delito de evasión de detenido, por lo que se inició una investigación y se detuvo a Jesús “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal.

Llaven Abarca indicó que se continúa con los actos de investigación y ya se tienen avances en la identificación de los vehículos participantes y de otros implicados en el delito, con lo que se determinará si hubo más personas servidoras públicas involucradas.

“Es muy importante sentar un precedente y dejar en claro que no habrá impunidad y menos colusión de autoridades con grupos criminales. El único compromiso que tenemos es con el pueblo de Chiapas”, dijo al asegurar que se seguirá investigando hasta las últimas consecuencias y en próximos días se dará cuenta de los avances del caso.

Homicidio en Tapachula

En otro momento, mencionó que el 24 de septiembre se cometió un homicidio en un bar de la colonia Xochimilco en Tapachula, cuya línea de investigación es por disputa de narcomenudeo.

Derivado de estos hechos, el 27 de septiembre se realizó el cateo de un inmueble en la colonia Paraíso, donde las fuerzas del orden fueron recibidas con disparos y un elemento de la Guardia Estatal resultó lesionado, el cual está fuera de peligro.

Señaló que Abraham Ángel “N”, una de las personas que eran investigadas, perdió la vida ya que los elementos repelieron la agresión.

Además, se detuvieron a cuatro personas más: Juan José “N” (26 años), quien presuntamente privó de la vida a la víctima el 24 de septiembre; Maclovio Nicolás “N” (40), Ocario “N” (24) y Lisset Pamela “N” (20).

Violencia familiar

Durante esta transmisión, el fiscal puntualizó que el día de ayer se recibió una denuncia por el delito de violencia familiar, ocurrida en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez.

Refirió que la víctima se presentó ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación en contra de Ulises Alberto “N”, pareja sentimental de la víctima.

Acotó que la agraviada presentó lesiones en la mano izquierda, con posible fractura, así como lesiones físicas en distintas partes de su cuerpo.

Agregó que tras recibir la denuncia se llevan a cabo los actos de investigación y las diligencias periciales correspondientes, por lo que más adelante se darán a conocer los avances.