Investigan cargamento de 22 toneladas de azúcar

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chiapas, inició una carpeta de investigación en contra quien o quienes hayan participado en la comisión del delito de equiparable al contrabando, tras el aseguramiento de 22 toneladas de azúcar de procedencia extranjera.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación (AIC) con subsede en Villaflores fueron alertados, a través de una denuncia anónima, del transporte de azúcar ilegal en un vehículo con giro de paquetería proveniente de Ciudad Hidalgo, con destino al estado de Hidalgo.

Revisan camión

Tras estos hechos, la PFM instaló un puesto de revisión a la altura del kilómetro 187+800, sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-Coatzacoalcos, Veracruz, y después de unas horas, los efectivos tuvieron a la vista el tractocamión denunciado.

Al realizar revisión, localizaron en la caja 22 toneladas de azúcar blanca de procedencia extranjera, contenida en 440 costales de 50 kilogramos cada uno, sin contar con la documentación que compruebe su legal transporte en el país.

La mercancía asegurada y el tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho por el delito antes mencionado.