Investigan caso de feminicidio en Terán

El cuerpo desmembrado, depositado en bolsas plásticas y algunas extremidades dispersas en varios contenedores de basura, movilizó a las corporaciones policiacas en la delegación Terán, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hallazgo fue hecho alrededor de las 07:25 horas del sábado, cuando colonos salieron de sus hogares para depositar sus desechos sobre la 5.ª Norte y 3.ª Oriente de la colonia mencionada.

Las personas observaron que unos cabellos salían de unas bolsas de nylon de color rojo.

Al asomarse se percataron que se trataba de la cabeza y el torso de una joven de entre 20 a 30 años de edad, además había abundante sangre. Alarmados, marcaron de inmediato a los números de emergencias.

Rápidamente se presentaron las corporaciones policiacas municipales y estatales que acordonaron la zona y confirmaron el macabro hallazgo.

Peritaje

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Asimismo, al dar las 10:24 horas en la 5.ª Norte y 2.ª Oriente las fuerzas del orden localizaron las demás extremidades de la ahora occisa: piernas y brazos, los cuales estaban en dos contenedores de basura.

Ante tal situación, se dieron a la tarea de revisar otros recipientes de desechos para ver si había algún otro cuerpo, como en un principio se creyó en redes sociales, lo cual fue descartado por las autoridades.

Inician pesquisas

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que junto a las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Policía Municipal, se coordinan los actos de investigación derivados del hallazgo del cuerpo de una persona del sexo femenino en dos contenedores.

Explicó que se actúa bajo el protocolo de feminicidio y se tienen avances importantes que se darán a conocer en las próximas horas; además señaló que ya tienen identificado al presunto responsable.

El fiscal general dejó en claro que no habrá impunidad en este ni en ningún caso de violencia feminicida, y se castigará a quien o quienes resulten responsables de este lamentable hecho.