Investigan deceso de niña en comunidad

La comunidad de Taniperla, ubicada en la zona rural del municipio de Ocosingo, se encuentra consternada tras el hallazgo sin vida de una niña de 11 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el sábado en las inmediaciones de un afluente de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la comunidad localizaron a la menor y dieron aviso a las autoridades comunitarias y a las corporaciones de seguridad.

Indicios de violencia

Versiones preliminares señalan que el cadáver presentaba indicios de violencia; sin embargo, serán los dictámenes periciales los que determinen oficialmente la causa de la muerte y si existió la comisión de otros delitos.

Familiares, vecinos y decenas de lugareños acudieron al sitio del hallazgo, donde en medio del dolor exigieron que el caso no quede impune.

La noticia causó una profunda conmoción entre los habitantes de esta comunidad indígena, ubicada a más de dos horas de la cabecera municipal.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables.

La muerte de la menor ha generado indignación entre la población de Taniperla, donde era conocida como una niña alegre, respetuosa y servicial.

Familiares y habitantes manifestaron su exigencia de que las autoridades investiguen el caso con perspectiva de protección a la infancia y lleven a los responsables ante la justicia.