La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa mantiene abierta una carpeta de investigación, luego que la noche del martes sujetos armados dispararon en contra de una bodega sobre el tramo carretero de Tapachula a Talismán.

Presuntamente varias personas que portaban armas de fuego pretendieron ingresar a una bodega ubicada a la altura de “El Manguito”, pero al no lograrlo realizaron disparos.

Ante el reporte, se desplegó un amplio operativo policiaco con elementos estatales, municipales y federales, que al llegar al lugar corroboraron el hecho y levantaron al menos 32 cartuchos percutidos de diversos calibres, entre ellos de .9 y 5.7x26 milímetros de arma larga.

Sin víctimas

Asimismo, detectaron que el portón de la bodega presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego, aunque no se reportaron personas heridas.

Se dijo que tras los disparos, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que las autoridades desplegaron un operativo pero hasta el momento no se tienen reportes de personas detenidas.

Personal de Servicios Periciales levantó los indicios y se iniciaron las investigaciones correspondientes.