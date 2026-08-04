Investigan muerte de joven en rehabilitación

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación ante la muerte, en condiciones todavía no esclarecidas, de una adolescente al interior de un centro de rehabilitación ubicado en el ejido Álvaro Obregón, en el municipio de Tapachula.

La tarde del lunes se reportó el hallazgo sin vida de la joven de 16 años de edad, quien fue identificada pero por ser menor de edad se omite su nombre, con domicilio en la ciudad de Huixtla.

Esto provocó la movilización de las autoridades de seguridad y los cuerpos de emergencia; al revisarla y valorarla determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Estaba internada

La joven se encontraba interna en el centro de rehabilitación Filipenses, a donde supuestamente había sido trasladada por sus familiares por problemas de adicciones.

El lugar fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas, en tanto que personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios y tras ello, realizó al traslado del cadáver de la menor al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley.

Serán los resultados de los dictámenes periciales los que permitirán determinar las causas del fallecimiento, aunque se mantiene abierta la investigación con protocolo de feminicidio.