Investigan posible caso de feminicidio

Un presunto caso de suicidio conmocionó a la colonia Emiliano Zapata Dos, en la ciudad de Reforma, luego de que una joven identificada como Ana “N” (25 años) fuera encontrada sin vida en el interior de su domicilio, ahorcada de una de las vigas.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se registró aproximadamente a las 16:00 horas, cuando la madre de la joven acudió de manera urgente tras recibir una llamada de auxilio.

Según relató, minutos antes su hija le pidió que llamara a la policía pues su pareja sentimental aparentemente la estaba agrediendo físicamente.

Sin embargo, al llegar al lugar la encontró pendiendo de una cuerda atada al cuello. Desesperada, la bajó e intentó reanimarla, pero ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública, así como peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de la Región Norte, se trasladaron al sitio para iniciar las investigaciones. El cadáver fue levantado y enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde la necropsia determinó como causa de muerte asfixia por estrangulación.

Este dictamen refuerza la hipótesis de que no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio, por lo que el caso se investiga bajo el protocolo correspondiente.

Las autoridades señalaron como principal sospechoso a la pareja sentimental de la fémina, quien se encuentra desaparecido desde el momento de los hechos y habría huido junto con el teléfono celular de la víctima, lo que dificulta la obtención de más pruebas inmediatas.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y desplegó un operativo para dar con el paradero del presunto responsable.

Mientras tanto, familiares y amigos reclamaron el cuerpo para darle sepultura, exigiendo justicia y el esclarecimiento total del caso que ha generado indignación en la comunidad.