Investigan presunto abuso sexual de niño

La circulación de un video en redes sociales provocó indignación entre habitantes del municipio de Sabanilla, luego de que en las imágenes presuntamente se documentara un caso de abuso sexual en agravio de un menor de edad.

De acuerdo con la información difundida en medios digitales, los hechos habrían ocurrido en la comunidad de Los Naranjos, donde presuntamente participaron dos adultos.

En el material audiovisual se observa una presunta agresión contra el niño, lo que generó una ola de condena entre usuarios de redes sociales y pobladores de la zona.

Tras la difusión del caso, habitantes de la comunidad exigieron la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer lo sucedido, identificar a los presuntos responsables y garantizar la protección integral de la víctima.

Hasta el cierre de la edición se desconocía si ya habían sido detenidos, pero el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca en sus redes sociales dio a conocer que había instruido a la Fiscalía de Justicia Indígena, peritos y agentes de la AIIM, a realizar las pesquisas.

Esto con el fin de que se esclarezcan los hechos sobre el abuso sexual en agravio del menor de edad. Comentó que darán con los responsables para que enfrenten a la justicia.

Finalizó con que no habrá impunidad ante este y ningún ilícito que atente contra la dignidad de las niñas, niños o adolescentes.