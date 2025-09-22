Jardinero cae desde la copa de un árbol

Un joven jardinero de aproximadamente 25 años de edad acabó gravemente herido luego de caer desde la copa de un árbol que podaba en la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Fernando, a la altura del módulo C-2 de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Traumatismo

El accidente ocurrió cerca de las 14:35 horas, cuando vecinos de la zona solicitaron auxilio al número de emergencias al escuchar los gritos de dolor del trabajador, quien había quedado tendido en el suelo tras la caída.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron y encontraron al joven consciente, pero con fuertes quejas de dolor. Durante la valoración inicial, los rescatistas detectaron un probable traumatismo craneoencefálico severo, además de fracturas en costillas y en una pierna.

Tras estabilizarlo lo trasladaron de inmediato al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Según testigos y oficiales que tomaron conocimiento del hecho, el joven se encontraba realizando labores de poda y decidió subir hasta la parte más alta del árbol, alcanzando casi nueve metros de altura.

Sin embargo, al dar un mal paso una de las ramas cedió, lo que provocó que cayera de costado contra el suelo, golpeándose fuertemente la cabeza y el torso, rompiéndose los huesos. El área fue resguardada mientras se brindaba la atención de emergencia.