Jetta se atora en andén central del libramiento

Daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el libramiento Norte, donde un Volkswagen Jetta quedó como pérdida total al subirse al camellón y jardineras del tramo comprendido entre el mirador Los Amorosos y la empresa Proactiva Veolia.

Percance

De acuerdo con la información preliminar, el conductor circulaba en sentido poniente a oriente cuando, presuntamente derivado de una falla mecánica, perdió el control del vehículo. El automóvil primero se estrelló aparatosamente contra el camellón central y posteriormente giró, impactando la parte trasera contra una jardinera, provocando daños a la infraestructura municipal.

El tripulante, pese a la magnitud del choque, resultó únicamente con lesiones leves y fue atendido en el lugar por un paramédico del grupo Carch.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para realizar las diligencias y determinar las causas del percance. La circulación se vio fuertemente afectada, ya que casi simultáneamente se registraron dos accidentes adicionales a pocos metros del lugar, uno de ellos con una persona lesionada, lo que agravó la congestión vehicular.

Una grúa retiró el automóvil siniestrado, el cual fue trasladado al corralón en turno.