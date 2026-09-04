Jornada accidentada para motoristas; cinco heridos

Una jornada marcada por accidentes de tránsito dejó como saldo cinco motociclistas lesionados en distintos puntos de la ciudad de Comitán, luego de que durante el día jueves se registraran cuatro percances que involucraron principalmente a conductores de motocicletas.

De acuerdo con los reportes, cuatro de los afectados tuvieron que ser llevados a un hospital para recibir atención médica, mientras que una joven presentó lesiones menores que no requirieron un traslado de emergencia.

Atropella y escapa

El primero de los accidentes ocurrió alrededor del mediodía sobre el bulevar Juan Sabines, a la altura del kilómetro 3 del tramo Comitán-Las Margaritas, cerca de la ranchería Cash.

En este punto, una camioneta habría embestido a un motorista que circulaba por la zona. Tras el impacto, el conductor quedó tendido y contusionado sobre el carril de poniente a oriente.

El presunto responsable no permaneció en el lugar para responder por lo ocurrido y se retiró antes de la llegada de las autoridades, por lo que se habría dado a la fuga.

La emergencia fue atendida por cuerpos de auxilio, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente determinaron su traslado a un hospital debido a las lesiones que presentaba.

Taxi provoca percance

Minutos después se reportó un segundo incidente en el cruce de la 6.ª Oriente y 7.ª Sur, en el barrio de San Agustín.

En este caso estuvo involucrada la unidad marcada con el número económico 0195, perteneciente al servicio de taxis Comitán. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer habría ignorado la señal de alto, provocando un accidente que dejó a un hombre lesionado.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias.

Alrededor de tres horas después se dio un tercer percance en el bulevar Bugambilias, dentro del fraccionamiento Las Flores.

Dos motociclistas terminaron colisionando luego de que, presuntamente, uno de ellos realizara un corte de circulación. El impacto provocó que ambos conductores acabaran heridos.

Nuevamente fue necesaria la intervención de paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes atendieron a los involucrados y trasladaron a quienes requerían valoración médica al hospital regional.

Agentes viales también arribaron para efectuar los peritajes correspondientes y establecer la mecánica del accidente.

A estos hechos se sumó otro más, el cual fue registrado en la tarde del miércoles cuando una joven motociclista circulaba por la zona de la 1.ª Oriente y 6.ª Sur; presuntamente, no respetó el sistema de paso conocido como UnoXUno.

La motociclista fue embestida por una camioneta y terminó con lesiones menores. En este caso también fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los accidentes ocurridos durante la jornada volvieron a poner en evidencia la frecuencia con la que motociclistas se ven involucrados en percances viales dentro de Comitán y en los diferentes tramos carreteros de la región.

Las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron los peritajes correspondientes en los casos donde fue posible, con el propósito de determinar las causas de cada accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.