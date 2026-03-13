Joven encuentra a su madre sin vida

Una persona del sexo femenino fue localizada sin vida la mañana del jueves sobre una banqueta en la colonia Terán, al poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez, hecho que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hallazgo ocurrió alrededor de las 07:10 horas sobre la 4.ª Sur, entre 1.ª y 2.ª Oriente, cuando vecinos de la zona se percataron de que una mujer permanecía inmóvil sobre la vía pública.

Pidieron ayuda

Ante la situación, los habitantes solicitaron la presencia de las autoridades a través de los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal para verificar el reporte.

En el lugar hallaron a una fémina que fue identificada como Beatriz “N” (47 años), conocida entre los vecinos con el apodo de “la Chinita”, quien se encontraba tendida bocarriba sobre la banqueta.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales realizaron la valoración correspondiente. Tras revisarla, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Identifican cuerpo

Durante las diligencias también se presentó una joven que dijo llamarse Carolina “N” (25), quien fue informada por vecinos de que su madre había sido encontrada en el sitio, así que acudió de inmediato para verificar la situación.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias necesarias, así como el levantamiento del cadáver y la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento y descartar la posible comisión de algún delito.

Las autoridades indicaron que el caso quedó bajo investigación mientras se esperan los resultados periciales.