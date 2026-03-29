Joven fallece en trágico accidente en tramo carretero

Durante la madrugada del sábado, un motociclista perdió la vida tras estrellarse contra una camioneta sobre el tramo carretero San Fernando-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la secundaria Técnica número 53, a pocos metros del motel Buenavista.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven salió proyectado por el aparatoso impacto frontal y quedó tirado fuera de la carpeta asfáltica, entre la maleza.

Automovilistas detuvieron su marcha para ayudarlo y solicitar vía telefónica el apoyo de las unidades de emergencia.

Corroboran muerte

Media hora después se presentaron elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia; sin embargo, paramédicos de Protección Civil (PC) confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El ahora occiso fue identificado como Alfred Audiel “N” (18 años), vecino de la colonia Miguel Hidalgo.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Tránsito local, así como por efectivos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Preventiva, quienes se encargaron de controlar la circulación vehicular.

Una hora y media después, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Mientras tanto, autoridades de la Guardia Nacional (GN) ordenaron el retiro de las unidades involucradas para remitirlas al corralón en turno y liberar finalmente la vialidad en la zona.