Un masculino de 25 años fue hallado sin vida en el interior de una vivienda ubicada al poniente de la ciudad de Comitán la mañana de ayer, generando la movilización de paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Fue sobre la prolongación de la 2a. calle Sur, entre los barrios de San Vicente y fraccionamiento Comitán, que ocurrió el suceso alrededor de las 09:00.

De acuerdo a versiones de testigos, el fallecido, de oficio ayudante de hojalatero, habría llegado de visita a la vivienda de dos plantas color azul.

Tras rechazar una taza de café que le ofrecieron, se dirigió a la parte trasera de la casa, en donde tardó varios minutos. Al notar que se tardaba, los habitantes fueron en su búsqueda y lo hallaron inconsciente, pendiendo de una lazo amarrado al cuello, por lo que solicitaron el apoyo al 911.

Protección Civil llegó para brindar ayuda, pero minutos después confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal para acordonar el área y permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizar las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Familiares llegaron para identificar y reclamar los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.