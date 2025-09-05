Joven muere electrocutado mientras estaba podando

Ayer por la mañana se registró un lamentable accidente en la colonia Potrero Mirador, al norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde un joven de 18 años de edad perdió la vida al sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cerca de las 09:10 horas. Juan Armando “N”, originario del municipio de Simojovel, había sido trasladado a la capital chiapaneca para realizar trabajos de limpieza y corte de árboles en la zona.

Descarga eléctrica

El joven, con herramientas en mano, subió hasta la copa de un árbol para cortar una rama, sin percatarse de la cercanía de unos cables de alta tensión.

Al dar un machetazo a un tronco, el metal del instrumento hizo contacto con las líneas eléctricas, provocando una fuerte descarga que lo dejó inconsciente de manera inmediata.

Sus compañeros, al verlo desplomarse reaccionaron de inmediato y lo bajaron del árbol para trasladarlo de urgencia a bordo de una camioneta Dodge RAM de color amarillo hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana.

En el lugar, paramédicos le brindaron la atención de emergencia y lo llevaron al hospital de la benemérita institución, donde le practicaron electrocardiogramas y maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

A las 11:10 horas arribó personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.