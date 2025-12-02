Joven no frena a tiempo y se estrella en tráiler

Cuando un joven de 20 años de edad circulaba a bordo de una motocicleta, no frenó a tiempo y colisionó contra un tráiler que se encontraba estacionado, resultando lesionado de gravedad. Esto se dio al sur del municipio de Comitán, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

Fue entre la colonia Valle Balún Canán, al sur-poniente de la ciudad, en donde se registró el accidente alrededor de las 06:50 horas del lunes.

Choque por alcance

El motorista circulaba a bordo de una Italika FT150 de color gris con negro y azul, cuando terminó estrellándose por alcance contra la parte trasera de un tractocamión que transportaba bolsas de cemento, el cual estaba aparcado a un costado de la vía de comunicación.

El joven acabó tendido sobre el asfalto con una grave lesión —posible fractura— que le provocó sangrado profuso. Los vecinos al darse cuenta del fuerte percance, lo reportaron rápidamente al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de una ambulancia.

Fue internado

En minutos acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al hospital regional, donde recibiría atención médica especializada.

Al lugar también se presentaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes llevaron a cabo los peritajes necesarios y consignaron el asunto ante un agente del Ministerio Público, para que esta autoridad investigue y proceda al deslinde de responsabilidades.