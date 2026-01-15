Joven pierde la vida en volcadura de mototaxi

En el municipio de Chiapa de Corzo se dio una tragedia, luego de que un mototaxi volcara de forma aparatosa sobre el bulevar que divide a las colonias Independencia 2000 y Plan Chiapas, dejando como saldo un joven sin vida y otro en estado grave.

El reporte fue recibido por los números de emergencias cuando vecinos alertaron sobre personas lesionadas que estaban tiradas sobre la cinta asfáltica.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que los jóvenes se desplazaban a bordo de un mototaxi y presuntamente a consecuencia del exceso de velocidad el chofer perdió el control de la unidad, provocando la volcadura.

Aplastados

Durante el percance, la unidad terminó aplastando a dos de los ocupantes, quienes quedaron tendidos sobre el pavimento con lesiones severas en el rostro, extremidades y distintas partes del cuerpo.

La escena generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes intentaron auxiliarlos mientras arribaban los cuerpos de socorro.

Paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron los primeros auxilios y trasladaron de urgencia a los jóvenes a un hospital, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, de aproximadamente 18 años de edad.

El segundo se encontraba malherido y hasta el cierre de la edición permanecía hospitalizado con pronóstico reservado.

Elementos policiacos acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.

Vecinos denunciaron que en este sector algunos mototaxistas suelen realizar “carreritas” durante la noche, por lo que exigieron mayor presencia policial y operativos de vigilancia para evitar que hechos como este vuelvan a repetir.