Joven queda malherido al ser impactado

Graves lesiones sufrió un joven motorrepartidor de apenas 17 años de edad, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito la tarde del martes en la zona centro de Chiapa de Corzo.

El reporte fue emitido aproximadamente a las 14:35 horas, lo que provocó la inmediata movilización de las corporaciones policiacas hacia la calzada Victórico R. Grajales.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al menor tirado sobre el pavimento, junto a una motocicleta Honda, utilizada para realizar labores de reparto.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades viales, el joven —identificado como Ulises “N”— circulaba por la citada vía cuando, de manera repentina, se registró un choque frontal contra un automóvil Nissan Tsuru, color blanco, que se desplazaba de poniente a oriente.

Testigos refirieron que el conductor del Nissan intentó incorporarse al carril izquierdo, maniobra que provocó el impacto directo.

El fuerte encontronazo dejó al motociclista con heridas considerables en diversas partes del cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

En el lugar, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal procedieron a asegurar las unidades y a realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, la circulación en la calzada se mantuvo parcialmente obstruida durante varios minutos, generando congestionamiento vial en la zona.