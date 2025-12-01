Joven se ahorca de la rama de un árbol

Sin vida fue como encontraron a un joven de 20 años de edad, en la ampliación Covadonga y avenida Bugambilia, ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, tras ahorcarse de un árbol.

De acuerdo a los reportes de las autoridades, el suicidio fue registrado aproximadamente a las 08:35 horas del domingo, por lo que elementos policiacos municipales se movilizaron a la dirección mencionada.

Fue suicidio

Ahí, se informó que un joven de nombre Carlos Enrique “N” había sido hallado pendiendo de una soga, quien había decidido no continuar con su existencia.

Agentes de la Policía Municipal, Protección Civil (PC) y de la Guardia Estatal hicieron acto de presencia, confirmando el reporte ciudadano, además de acordonar la zona en espera de la presencia de las autoridades competentes.

Enseguida llegaron los elementos de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las pesquisas necesarias.

Posteriormente, se dio a conocer que el sujeto no dejó carta póstuma, así que se desconocen los motivos que lo orillaron a quitarse la vida ahorcándose.

Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para comenzar con las pruebas que exige la ley.

Mientras tanto, autoridades de la FGE dieron inicio a una carpeta de investigación a fin de poder esclarecer el caso.