Joven se estampa contra la acera y pierde un ojo

Con el globo ocular izquierdo estallado y múltiples lesiones resultó un joven motociclista luego de derrapar en la colonia Ribera de Guadalupe, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, percance ocurrido en la última hora y media de la noche del sábado.

El hecho fue registrado cerca de las 22:30 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte al número de emergencias 9-1-1, por lo que tomaron conocimiento y se presentaron a la calle Amolillón y avenida Bugambilia de la colonia mencionada.

Mala maniobra

Al llegar les dieron a conocer que una persona del sexo masculino, identificada como Roger Alberto “N” (19 años), se desplazaba sobre la zona a bordo de una motocicleta de la marca Italika FT150, sin placas de circulación.

Sin embargo, el exceso de velocidad y una mala maniobra originaron que Roger perdiera el control del manubrio y derrapara abruptamente.

Al caer de la unidad y rodar, el rostro del joven se estampó contra el filo de la acera peatonal, provocando que se le estallara uno de los ojos.

Minutos después se movilizó una cuadrilla de socorristas, quien lo trasladó de urgencia a un hospital ante el estado grave que presentaba.

Finalmente, más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la motocicleta particular y fue remitida al corralón en turno para liberar la circulación en el sitio.