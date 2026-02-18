Jóvenes desaparecen en tramo carretero

Desde el 14 de febrero, tres jóvenes palencanos no se han comunicado con sus familiares. De acuerdo a información recabada, el caso se dio a conocer primero en redes sociales y posteriormente las autoridades atrajeron la investigación para poder localizarlos.

Trascendió que Roberto Gonzalo Álvaro Gómez (36 años), Arnold Mishell Hernández Albores (23) y Limne Argnee Villalba Domínguez (23) se encontraban conviviendo con motivo del Día de San Valentín en la localidad Río Chancalá.

Presuntamente se desplazaron a bordo de una camioneta GMC Yukon, con placas de circulación D-LW425-F, hacia la ciudad de Palenque.

Solicitan ayuda

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, encabeza un intenso operativo de búsqueda en colaboración con autoridades investigadoras de Tabasco. Al respecto, la FGE emitió las fichas de búsqueda.

De última hora, trascendió que el vehículo en el que se transportaban los desaparecidos fue localizado calcinado en la entrada de un rancho, por lo que el operativo se concentró en el lugar del hallazgo para continuar con las pesquisas.

Extaoficialmente se dijo que cerca del sitio fueron encontrados los cadáveres de al parecer los jóvenes extraviados, sin embargo, hasta el cierre de la información esto no había sido confirmado por la autoridad competente.