Jóvenes destrozan su vehículo vía a Uninajab

Dos jóvenes resultaron lesionados al volcar la tarde del jueves sobre el tramo carretero Tzimol-Uninajab, cuando regresaban a Comitán después de un paseo.

Esto se debió a la falta de precaución y al exceso de velocidad, lo que hizo que destrozaran la unidad en la que viajaban. El incidente movilizó rápidamente a los paramédicos y a la Guardia Vial Estatal.

Volcadura

Fue alrededor de las 16:00 horas que sucedió el incidente sobre la carretera estatal que conduce al centro turístico Uninajab, perteneciente al municipio de Comitán.

Las dos personas del sexo masculino circulaban a bordo de un Volkswagen Crossfox de color amarillo con rumbo a la ciudad comiteca, pero debido a la falta de precaución y por lo veloz que iban, aunado a la poca pericia del conductor, perdió el control en una curva.

Por ello, el vehículo volcó dando al menos una voltereta para después quedar sobre sus llantas, severamente dañado.

Atención

Testigos del accidente alertaron de inmediato al número de emergencias 911, por lo que se movilizaron los paramédicos del sistema de Protección Civil Municipal para atender a los lesionados, quienes resultaron policontundidos y no requirieron ser trasladados al hospital.

Fueron elementos de la Guardia Vial Estatal que llegaron para atender el percance, llevar a cabo los peritajes y ordenar al servicio de grúas el rescate de la unidad para remolcarla al corralón, a fin de deslindar responsabilidades en las siguientes horas.