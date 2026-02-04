Jóvenes malheridos al ser atropellados por automóvil

Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados tras ser atropellados por un vehículo particular sobre el libramiento Sur, a la altura del crucero con el bulevar Andrés Serra Rojas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del lunes.

Eran aproximadamente las 22:25 horas cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencias acerca de la presencia de dos personas tendidas sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes confirmaron que sobre el carril de baja velocidad y en sentido de oriente a poniente, se encontraban dos jóvenes con múltiples lesiones.

Impacto por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, ambas personas habrían sido impactadas por alcance por un automovilista, cuyas circunstancias exactas aún no han sido esclarecidas. La zona fue acordonada de inmediato para prevenir otro percance y permitir las labores de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes presentaban golpes contusos y posibles fracturas.

Debido a la gravedad de las lesiones fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde quedaron bajo observación médica y se les practicarían estudios radiológicos para descartar lesiones internas.

Posteriormente, una grúa con plataforma llevó a cabo el remolque de las unidades involucradas, mismas que fueron trasladadas al corralón en turno para quedar a disposición de las autoridades competentes.