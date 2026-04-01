Jóvenes motoristas sufren fuerte percance

Dos lesionados graves fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la colonia 6 de Junio, al suroriente de la capital chiapaneca.

El percance automovilístico se dio cerca de las 19:00 horas, en el cruce de las calles La Cascada y 12 de Junio de la colonia mencionada, donde se movilizaron cuerpos de seguridad y de emergencia tras el reporte de dos personas heridas.

Fueron localizadas una motocicleta y una unidad del transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 3324, con daños visibles en el costado izquierdo.

Una cuadrilla de paramédicos atendieron a ambos afectados que viajaban en la moto, quienes fueron reportados en estado grave.

De acuerdo con la información recabada, un hombre y una menor de edad circulaban sobre la calle La Cascada, en dirección de sur a norte, en una zona con pendiente.

Al llegar a la intersección con la 12 de Junio se estrellaron contra el costado izquierdo del colectivo, el cual avanzaba de oriente a poniente.

Tras el impacto los dos salieron proyectados contra la ventanilla de la unidad, lo que provocó que el cristal se quebrara.

La adolescente presentó lesiones en el rostro y probables fracturas en extremidades, mientras que el sujeto sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Ninguno portaba casco de seguridad.

Paramédicos voluntario del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente los trasladaron en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana hacia un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo las diligencias en el lugar y ordenaron el retiro de las unidades involucradas, que fueron llevadas al corralón. El chofer del colectivo fue asegurado, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar responsabilidades conforme a la ley.