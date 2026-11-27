Dos jovencitos que se desplazaban en una motocicleta se estamparon violentamente contra la llanta de una maquinaria pesada que estaba estacionada al poniente de la ciudad de Comitán.

El incidente movilizó rápidamente a paramédicos y policías viales para tomar conocimiento de los hechos.

Fue en la 5.ª Norte y avenida principal del barrio 20 de Noviembre que se registró el percance, durante las últimas horas de la noche del miércoles.

Exceso de velocidad

El incidente se registró debido a que los dos jóvenes, uno de 17 años de edad, se desplazaban con exceso de velocidad y falta de precaución en una motocicleta Italika DT150 de color rojo con negro. También se mencionó que al parecer no llevaban protección.

Cuando el conductor perdió el control y colisionaron contra la llanta de una máquina motoconformadora que se encontraba aparcada a un costado de la vía, ambos quedaron tendidos sobre la vialidad. Vecinos de inmediato reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a uno de los lesionados y lo llevaran al área de Urgencias del hospital regional.

El segundo lesionado se negó a ser trasladado y se retiró por sus propios medios.

Fueron agentes de Tránsito Municipal quienes arribaron para atender el percance y hacer los peritajes correspondientes; finalmente, ordenaron remolcar la motocicleta al corralón para que se deslinden responsabilidades en las próximas horas.