Judicializan primer caso por cohabitación forzada

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, expresó que hoy Chiapas sienta un precedente en materia penal al judicializar el primer caso por el delito de cohabitación forzada.

Por ello, ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Andrés "N", quien se encuentra enfrentando a la justicia por hechos ocurridos en el paraje Tres Puentes del municipio de Larráinzar. Precisó que tras la denuncia que presentó la madre de una adolescente de 12 años, de identidad reservada por ser menor de edad, el presunto responsable se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional, ya que de acuerdo con la investigación el indiciado ofreció a su hija por 25 mil pesos.

Con esto la obligó a vivir en cohabitación forzada con una persona adulta del sexo masculino, quien también responderá ante la ley.

Llaven Abarca enfatizó que permanecerá atento a este caso y solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión. "Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia", señaló. Finalmente, comentó que en congruencia con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde la Fiscalía General del Estado se continuará trabajando para erradicar estas conductas y garantizar la protección de la niñez, adolescencia y mujeres.