Jugaba a las “carreritas” de motos y se lesionó

En estado grave permanece hospitalizado un joven al sufrir un aparatoso accidente cuando jugaba a las “carreritas” sobre el bulevar del Antiguo Aeropuerto, ubicado al sur de la ciudad de Tapachula, lo cual hizo que las instituciones de emergencia y de seguridad se constituyeran al sitio.

Fue durante la madrugada del sábado que un grupo de motociclistas realizaban carreras en este lugar, a pesar de que es una actividad prohibida, cuando Andrés “N” (21 años) sufrió el percance en una motocicleta Italika Cross de color azul con blanco.

Quedó inconsciente

De acuerdo con testigos, el sujeto pretendió hacer una maniobra acrobática conocida como “el caballito”, pero perdió el control de la unidad, derrapó y se estampó en el pavimento, golpeándose de manera violenta la cabeza ya que no llevaba el casco de protección, quedando inconsciente.

Ante esto, acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch). Luego de estabilizarlo lo trasladaron de emergencia al hospital regional, en donde permanecía bajo vigilancia médica y su estado de salud se reportó como grave.

A su vez, también acudieron elementos de las corporaciones policíacas estatales y municipal, quienes acordonaron la zona y abanderaron el bulevar para evitar otro accidente.

Carreras

Se dijo que eran decenas de jóvenes con sus motocicletas que se encontraban en el lugar al momento del percance, pues cada fin de semana juegan a las carreras.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad procedió al aseguramiento de la motocicleta accidentada para ser trasladada a un corralón oficial y ponerla a disposición de las autoridades ministeriales, que a su vez iniciaron un carpeta de investigación.

Denuncia

Los vecinos han denunciado la presencia constante de motociclistas por las noches de los fines de semana, quienes compiten entre sí y hacen acrobacias, con lo que ponen en riesgo su vida.

Este hecho se suma a otros incidentes que se han registrado, por lo que han pedido a las autoridades que intensifiquen la seguridad en el área y eviten estas actividades ilegales.