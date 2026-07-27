La asaltan y la golpean al oponer resistencia

Con lesiones contusas y crisis nerviosa fue como resultó una persona del sexo femenino, luego de ser asaltada en plena vía pública de la colonia Terán, en la capital chiapaneca, durante las últimas horas de la noche del sábado.

Agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la dirección mencionada para tomar conocimiento tras haber recibido un reporte al número de emergencias 911, en donde alertaban sobre un atraco con una mujer posiblemente herida.

Atraco

Al llegar tuvieron a la vista a una fémina que se encontraba muy alterada, quien señaló que había sido víctima de un asalto con arma blanca. Durante el forcejeo, opuso resistencia y fue golpeada.

Los facinerosos lograron llevarse sus pertenencias y darse a la fuga. Mientras tanto, la mujer pidió ayuda con los vecinos y estos solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas.

Asimismo, un paramédico motorizado del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) se encargó de brindarle la atención médica necesaria.

Tras la valoración se informó que la víctima no presentaba lesiones que comprometieran su integridad física, así que únicamente la estabilizaron al momento.

Sin poder hacer más al respecto, las autoridades se retiraron del sitio no sin antes darle indicaciones a la parte agraviada.