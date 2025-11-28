La asesinan con un marro dentro de su hogar

Una persona del sexo femenino, de 53 años de edad, fue brutalmente asesinada dentro de su vivienda en la colonia Adriana Gabriela en el municipio de Chiapa de Corzo, luego de ser atacada con un marro en la madrugada del jueves.

El crimen, catalogado como feminicidio, ocurrió sobre la calle 20 de Noviembre y avenida Miguel Hidalgo, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos desgarradores provenientes del domicilio.

A sangre fría

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:40 horas los habitantes de la zona llamaron al 911 al creer que se trataba de un intento de robo.

En respuesta, elementos de la Policía Municipal y Estatal se trasladaron rápidamente al sitio. Al llegar, encontraron el portón cerrado con una cadena, por lo cual utilizaron una cizalla para forzar el acceso y poder ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los oficiales se dirigieron a la sala donde descubrieron a la víctima, identificada como Leticia “N”, tendida bocabajo y sin signos vitales.

A un costado del cuerpo localizaron un marro cubierto de manchas hemáticas, presuntamente utilizado como el arma del crimen a sangre fría.

La escena mostraba signos de extrema violencia, pero no había indicios de que faltaran objetos de valor, así que las autoridades descartaron de inmediato el robo como móvil.

Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron el procesamiento de la escena, recolectaron indicios y levantaron el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Centro lleva a cabo las indagatorias a fin de esclarecer el lamentable hecho y fincar responsabilidades.