La atropella moto al bajar de combi

Una mujer identificada como Griselda “N” (56 años) resultó con diversas lesiones luego de ser atropellada por un motociclista al momento en que descendía de una combi del transporte público, en la colonia 5 de Febrero, al norte de la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con testigos, la afectada solicitó la parada de la unidad en la que viajaba. El chofer detuvo el colectivo a la altura del campo deportivo Envida, de inmediato Griselda se dispuso a descender con normalidad.

Sin embargo, en ese instante el conductor de una motocicleta intentó rebasar por el lado derecho, maniobra prohibida pero frecuente en esta zona, y acabó impactándola de lleno.

Intensos dolores

Tras el golpe, la mujer cayó sobre el pavimento y quedó tendida, quejándose de fuerte dolor en piernas y cadera. Pasajeros y peatones se acercaron para auxiliarla mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia a través del número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) arribaron minutos después y llevaron a cabo las primeras atenciones en el lugar.

Después de estabilizarla la trasladaron al hospital del IMSS Nueva Frontera para una valoración más completa, ya que presentaba posibles contusiones y esguinces derivados del impacto y la caída.

Retienen a responsable

Mientras tanto, vecinos y testigos del accidente retuvieron al motociclista, evitando que abandonara la escena. Posteriormente lo entregaron a elementos de la Guardia Estatal de Vialidad, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron el procedimiento correspondiente.

Trascendió que el conductor sería puesto a disposición del Ministerio Público (MP), autoridad que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades por las lesiones ocasionadas.