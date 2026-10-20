La atropella una combi foránea en periférico

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por un colectivo de la ruta foránea Chicoasén-Tuxtla Gutiérrez, cuando trataba de cruzar el periférico Sur, a la altura de la 14ª Poniente en la colonia La Lomita, ubicada al surponiente de la ciudad capital.

Salió proyectada

Transcurrían las 07:40 horas del lunes cuando la transeúnte fue embestida sorpresivamente por la unidad de transporte público y quedó tirada en mal estado, lo que movilizó a elementos policiacos y cuerpos de emergencia. Tras el impacto, se dijo que salió proyectada y sufrió diversas lesiones.

Paramédicos de Protección Civil Municipal se presentaron al sitio para proporcionar los primeros auxilios. Durante la valoración, detectaron heridas en el rostro y probables fracturas, por lo cual fue trasladada a un hospital.

La Policía Municipal también arribó para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias.

Asegurados

El chofer y el colectivo involucrado quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias del atropellamiento y deslindar responsabilidades en las próximas horas.