La atropellan y acaba debajo de un microbús

Una mujer quedó atrapada debajo de un microbús y resultó con lesiones de gravedad luego de ser atropellada cuando pretendió cruzar la calle en las inmediaciones de la central de abastos en Comitán, el lunes por la mañana.

El incidente movilizó a paramédicos y agentes viales para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:00 horas que sucedió sobre la 11.ª calle Sur y esquina con bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, una zona de alta afluencia.

Arrollada

El incidente ocurrió cuando el chofer del colectivo de la ruta 1203, tipo microbús, circulaba sobre el bulevar y se incorporó a la calle para dirigirse hacia el poniente, sin percatarse que una fémina cruzaba la vialidad y terminó por arrollarla.

La transeúnte acabó atrapada debajo del vehículo del transporte público hasta que testigos gritaron para que la unidad detuviera la marcha, resultando con lesiones de gravedad. Debido a esto, se solicitó apoyo inmediato al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegó al lugar para que paramédicos y bomberos llevaran a cabo los trabajos de rescate y, tras brindarle los primeros auxilios a María Elena “N”, vecina del barrio El Sabinal, la trasladaron al hospital regional.

Cierran vialidad

La calle fue cerrada al tráfico vehicular para que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal realizaran los peritajes y ordenaran remolcar el colectivo al corralón, a fin de consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.

El cruce donde se dio el accidente es bastante concurrido por cientos de personas que llegan a la central de abastos a realizar compras, careciendo la vía de un puente peatonal.