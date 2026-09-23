La auxilian tras reacción alérgica por medicamentos

Una persona del sexo femenino, de 57 años de edad, recibió atención médica de emergencia luego de presentar una reacción alérgica e intoxicación por medicamentos, esto en el barrio Centro del municipio de Villa Corzo.

El auxilio fue solicitado a través del C5, por lo que personal del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (Ibech), adscrito a la Estación Villaflores de la Comandancia Regional VI Frailesca, se trasladó hasta el lugar a bordo de una unidad de rescate.

Atención médica

A su llegada, los elementos brindaron atención prehospitalaria a la paciente, quien manifestaba cefalea intensa y taquicardia, síntomas asociados con la reacción alérgica e intoxicación que presentaba.

Los paramédicos hicieron una valoración inicial y efectuaron las maniobras necesarias para estabilizar sus signos vitales.

Debido a la condición de la mujer, los socorristas determinaron que era necesario trasladarla en una ambulancia para continuar con la atención especializada inmediata.

La paciente fue llevada de urgencia al hospital general Bicentenario de Villaflores, donde quedó bajo observación del personal médico.

Exhorto

Las corporaciones de emergencia recomendaron solicitar apoyo inmediato a través del número 911 ante cualquier reacción adversa a medicamentos, intoxicación o situación que requiera atención prehospitalaria, ya que el tiempo es vital en este tipo de situaciones.