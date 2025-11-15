La embiste camioneta en cruce peligroso

El conductor de una camioneta embistió a una motociclista sobre el tramo carretero Comitán-Las Margaritas, para después acelerar y huir para evadir la responsabilidad, incidente que movilizó a policías y paramédicos para atender la emergencia.

Fue en el kilómetro 3+500, en el crucero de la carretera a La Independencia que se registró el incidente.

Una mujer de 25 años que circulaba a bordo de una Italika DT150, negro con rojo y placas del estado de Chiapas, fue quien terminó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Maniobra causante

Trascendió que el conductor de una camioneta se incorporó a la vía con falta de precaución y terminó provocando la caída de la motorista, pero aceleró y huyó.

Se movilizaron agentes de la Policía Municipal que se encontraban en la periferia, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos para brindar atención a la lesionada, que tras ser valorada no ameritó ser trasladada al hospital.

Agentes de la Guardia Vial Estatal llegaron para brindar apoyo a la afectada e invitarla a realizar la denuncia ante el Ministerio Público (MP), para que a través de las cámaras del C5 investiguen las características del vehículo responsable.