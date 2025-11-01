La encontraron sin vida en un sillón en autolavado

Una persona del sexo femenino en situación de calle fue encontrada sin vida en el interior de un autolavado, denominado “El Gusanito”, ubicado en la 13.ª Oriente y 4.ª Sur en el barrio Santa Cruz, de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del jueves.

El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores ingresaron para iniciar sus obligaciones diarias.

De acuerdo con el reporte preliminar, Daniel “N” —encargado del establecimiento— llegó aproximadamente a las 22:00 horas y encontró a la mujer recostada en un sillón. Según relató, la fémina solía acudir al lugar para dormir, por lo que en un principio intentó pedirle que se retirara.

Sin embargo, al no obtener respuesta y notar cambios en la coloración de sus extremidades, solicitó ayuda.

Una patrulla municipal que pasaba por la zona atendió el llamado y al ingresar al sitio confirmó que la persona no respondía, por lo que pidió apoyo de las unidades de emergencia.

Pronto, paramédicos motorizados evaluaron a la fémina y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Fallecida

Los trabajadores señalaron que la mujer tenía alrededor de 40 años y era conocida en el lugar por buscar refugio durante la noche. Indicaron no tener información sobre familiares o su identidad completa.

El área fue acordonada mientras personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte, así como descartar indicios de violencia.