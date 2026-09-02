La encuentra ahorcada dentro de una galera

Una joven de 18 años fue encontrada pendiendo de un grueso cordel amarrado al cuello, en el tercer piso de su vivienda situada en el barrio Santa Cecilia, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue registrado cerca de las 03:30 horas del martes. Las autoridades policiacas se movilizaron a la intersección de la 7.ª Sur y 5.ª Oriente del barrio mencionado.

Suicidio

Al llegar les dieron a conocer que Xochitl “N” (51 años) se encontraba descansando junto con su pareja, cuando de pronto escuchó un grito en la tercer planta y acto seguido un estruendo en la galera.

Pronto, los dos subieron a ver qué había pasado y en el fondo de la estructura localizaron a su hija, identificada como Matilde “N”, ahorcada con la ayuda de una rafia. Inmediatamente la cortaron y marcaron a los números de emergencia.

Debido a la falta de unidades de auxilio, socorristas de Protección Civil se presentaron una hora después y por protocolo le brindaron la atención prehospitalaria, confirmando el deceso.

Durante las primeras averiguaciones, se informó que presuntamente la joven se encontraba desanimada por no haber quedado en la universidad y debido a esto dejó una carta póstuma y un video en su teléfono celular.

Al dar las 06:30 horas, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.