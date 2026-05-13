La estafan y le quitan herencia de 230 mp

Una persona del sexo femenino fue víctima de una estafa hecha por dos mujeres en plena zona centro de la capital chiapaneca, llevándose la cantidad de 230 mil pesos en efectivo y que era una herencia familiar.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 16:10 horas del martes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la avenida Central y 4.ª Oriente de la zona centro.

Hechos

Ahí, se informó que una fémina identificada como Argenia “N” (63 años) había acudido al BanCoppel situado sobre la 1.ª Poniente y 1.ª Sur de la zona centro.

Al caminar hacia la avenida Central y 4.ª Oriente, dos mujeres —una vistiendo una blusa beige y la otra con blusa celeste— comenzaron a sacarle plática a Argenia.

Las desconocidas se identificaron como profesoras jubiladas y que iban a realizar un cuantioso cobro, pero que no sabían retirarlo del BanCoppel, así que le pidieron de favor que lo cobrara.

Argenia aceptó y la única condición que le pusieron era que les dejara su bolso de mano en donde iba la herencia que acababa de retirar en la institución bancaria, por la cantidad de 230 mil pesos.

Las féminas le entregaron a Argenia un sobre blanco y esta se dirigió a ventanilla. Al arribar y abrir el sobre observó que estaba vacío.

Al regresar para reclamarles ya se habían marchado tomando rumbo desconocido.

Las autoridades se limitaron únicamente a darle indicaciones a la agraviada y posteriormente se pusieron en movimiento.