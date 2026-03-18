La hallan muerta en su cama; tenía golpes

Una mujer de 40 años de edad fue hallada sin vida y recostada sobre su cama la tarde de ayer en Comitán.

Fue alrededor de las 16:30 horas que se dio aviso al número de emergencias 911 acerca de una persona del sexo femenino inconsciente en una vivienda, ubicada sobre la calle 1 de Mayo, a unos metros de la avenida Libertad en la colonia Belisario Domínguez, al sur de la ciudad.

Recostada y con golpes

En versiones preliminares se dijo que fueron sus familiares que realizaron el hallazgo. El cuerpo yacía recostado sobre la cama, así que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron en minutos y al pretender brindar los primeros auxilios confirmaron que ya no presentaba signos vitales, siendo acordonada y preservada el área por agentes de la Policía Municipal y Guardia Estatal Preventiva.

Al lugar arribaron agentes de la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para realizar las diligencias y recabar las pruebas; posteriormente, consignarían el asunto ante un agente del Ministerio Público para iniciar con las pesquisas.

Debido a que la fallecida presentaba golpes visibles en diferentes partes del cuerpo, trascendió que la investigación será mediante el protocolo de feminicidio y se espera que presenten ante la justicia al o los responsables.