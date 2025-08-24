La lucha de Diego contra la leucemia

La vida de Georgina Yáñez y de su familia dió un giro inesperado en septiembre del 2024. Lo que comenzó como un simple dolor en la pierna derecha de su hijo Diego culminó con un diagnóstico devastador: leucemia mieloblástica aguda en fase dos.

El difícil camino

En entrevista, Georgina relató el difícil camino que han recorrido con diagnósticos fallidos de otros doctores, “pensamos que era un golpe o algo intestinal”, explicó.

Tras un ultrasonido que no reveló nada y análisis de sangre que sugirieron una infección estomacal y luego respiratoria, los tratamientos no dieron resultado.

Fue hasta un tercer pediatra quien, tras ver nuevos análisis, les ordenó llevarlo de inmediato al hospital pediátrico.

“Llegamos a las 9 de la noche… para las 10:30 nos dieron los resultados. Ahí nos dijeron que los blastos (células cancerosas) se estaban generando muy rápido y que necesitaba con urgencia ser atendido”, recordó la madre.

Desprotegidos

La familia, que no es derechohabiente de ningún sistema de salud encontró esperanza en un hospital de Xalapa, Veracruz, que aceptó llevar el caso.

La búsqueda de un donador se ha convertido en la nueva tarea de la familia Yáñez: “Ahorita lanzaron la convocatoria a Estados Unidos para ver si hay un donador con un porcentaje alto de compatibilidad”, detalló Georgina.

Los costos del procedimiento, estudios constantes de órganos vitales, medicamentos y el vivir fuera de su estado son abrumadores, ya que los gastos oscilan entre los 80 mil y 100 mil pesos.

Para reunir fondos, la familia ha organizado una carrera de 5 km que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre a las 8:00 horas en Caña Hueca.

Georgina Yáñez expresó su gratitud: “Muchas gracias a todas las personas que me apoyan, a todas las personas que han hecho rifas, colegios y demás para ayudarnos a que mi hijo siga en su tratamiento”.

Para más información o para registrarse en la carrera, los interesados pueden comunicarse al número 961 129 71 92.

DONACIÓN

“Diego requiere de manera pronta un trasplante de médula ósea para salvar su vida”.

CONTACTO

961 129 71 92