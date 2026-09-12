La matan en intento de asalto

Un presunto intento de asalto en la comunidad El Desengaño, en el municipio de Unión Juárez, dejó como saldo a dos personas sin vida y una lesionada, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Dos sujetos habrían llegado hasta un domicilio cuya familia había vendido su cosecha de café, en donde hirieron a dos féminas, mientras que un sujeto opuso resistencia, logró desarmar a uno de los presuntos delincuentes y le disparó, muriendo este de forma instantánea, mientras que el otro huyó.

Asimismo, los vecinos dieron aviso y acudieron paramédicos que auxiliaron a Martha “N” (64 años) y a Cinthia Berenice “N” (30).

La primera fue trasladada al centro de salud de Cacahoatán, en donde se reportó su fallecimiento al momento en que recibía atención médica; mientras que la segunda fue llevada a una clínica de Tapachula.

Sobre el individuo que murió en el lugar de los hechos, no se ha proporcionado la identidad.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron para desplegar un patrullaje en toda la zona, aunque hasta el momento no se tienen reportes de detenidos.

Los cadáveres fueron levantados por personal de Servicios Periciales que los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).