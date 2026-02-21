La matan frente a su hija de un balazo

En el municipio de Tuxtla Chico se registró un nuevo caso de feminicidio, cuando un hombre en presunto estado de ebriedad llegó la madrugada del viernes y tras discutir con su pareja le disparó, hiriéndola a la altura del estómago, a pesar de que se encontraba presente la hija de la mujer.

Al ver la magnitud de lo ocurrido, subió a la víctima a un automóvil particular y la trasladó a un hospital ubicado al norte de Tapachula, en donde se reportó el deceso.

Luego de recibir el reporte, elementos de las diversas corporaciones policiacas se presentaron e iniciaron las investigaciones y la búsqueda del responsable, el cual fue detenido la madrugada del viernes.

Feminicidio

Se dijo que Aroldo “N” llegó a la casa de Xóchitl “N” (48 años), quien se encontraba acompañada de su hija de 13 años. Empezaron a discutir, sacó un arma de fuego —al parecer calibre .45 mm— con la que le disparó, hiriéndola a la altura del abdomen.

Las autoridades fueron alertadas del hecho, pero cuando arribaron al lugar conocido como La Toma, solo encontraron a la adolescente quien les explicó lo sucedido y señaló que el sujeto se había llevado a su mamá a bordo de un automóvil de color rojo.

Al darle seguimiento al caso, la fémina fue ubicada en el hospital Cofat en donde los médicos que la atendieron reportaron que había perdido la vida debido a las graves lesiones.

Los policías continuaron con la búsqueda del presunto feminicida, el cual fue localizado y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

A su vez, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley, a la vez que se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con protocolo de feminicidio.