La muerte lo sorprende a bordo de un colectivo

Un hombre de 58 años de edad perdió la vida la mañana del lunes mientras viajaba como pasajero en un colectivo de la ruta 58 sobre el libramiento Norte, a la altura de la Calzada al Sumidero, en la capital chiapaneca.

La persona fue identificada como Jesús Ricardo “N”. De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, cuando el pasajero comenzó a presentar malestar mientras permanecía en la parte trasera de la unidad de transporte público.

Trataron de auxiliarlo

Al percatarse de que el sujeto necesitaba ayuda, y al parecer estaba inconsciente, el chofer detuvo la marcha y solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para revisar al individuo y brindarle los primeros auxilios; sin embargo, durante la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras la notificación del fallecimiento, elementos de seguridad acudieron para resguardar el área y facilitar las actuaciones de las autoridades del Ministerio Público.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del deceso, aunque no se descarta que haya sido un paro cardíaco.

Las autoridades deberán establecerla mediante los procedimientos correspondientes a través de la necropsia de ley y realizar los trámites necesarios para la entrega de los restos a sus familiares.