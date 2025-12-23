Labriegos descubren cadáver en afluente

Macabro hallazgo fue el que hicieron el lunes unos campesinos que se dirigían a sus labores cotidianas, esto en la zona de parcelas muy cerca de la zona poblada del municipio de Palenque.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se dio a conocer que los labriegos sintieron olores fétidos y trataron de investigar de dónde provenían; al hacerlo observaron que era cerca de un afluente, al acercarse descubrieron un cadáver flotando.

Reporte

Asustados avisaron a las autoridades comunitarias de la localidad La Cascada, quienes a su vez informaron a las autoridades competentes para darle seguimiento al hecho.

Trascendió que en el riachuelo se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino ya en proceso de descomposición, en posición bocabajo y con una mochila, entre otros artículos, que presuntamente le pertenecían al sujeto.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal; posteriormente se movilizaron otras corporaciones, peritos y un agente del Ministerio Público investigador de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque.

El servicio forense realizó la extracción del cadáver y recopilaron las pertenencias para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Palenque.

Más tarde, se mencionó que el individuo no portaba alguna identificación, por lo que hasta el cierre de la edición permanecía en calidad de desconocido; tampoco se tenía conocimiento de si presentaba heridas provocadas o si resbaló y cayó al agua.