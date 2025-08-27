Ladrón roba en vivienda y se lleva pantalla

Una persona del sexo masculino robó en una vivienda en el municipio de Comitán, de donde sustrajo una pantalla de televisión y después huyó. Vecinos señalaron que el ladrón se hizo pasar como una persona con discapacidad, esto con el fin de merodear la zona y perpetrar el ilícito.

Fue alrededor de las 14:00 horas que vecinos de la ranchería Yocnajab El Rosario, dieron aviso a las autoridades locales sobre un hombre que actuaba de manera sospechosa y que merodeaba el lugar, indicando que se hacía pasar como un individuo que estaba mal de sus facultades mentales.

Una hora más tarde, los mismos pobladores reportaron a la persona que llevaba cargando una pantalla de 55 pulgadas y se encontraba caminando por el sitio hasta que abordó un taxi y se dio a la fuga.

El incidente movilizó al agente municipal de la localidad, ubicada al oriente de la ciudad, para levantar un acta sobre lo que ocurrió debido a que la propietaria labora en la cabecera municipal y llega por las noches.

Fue hasta esa hora que se percató que habían forzado la puerta, cortado una malla perimetral, quebrado una ventana y cortado los cables de las cámaras de seguridad.

La afectada indicó que acudiría ante un agente del Ministerio Público para que investigaran el hecho, pues los vecinos lograron tomar fotos del sospechoso.