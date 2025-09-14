Ladrones saquean restaurante de comida rápida

Un grupo de delincuentes perpetró un robo durante la madrugada del sábado en un conocido restaurante de comida rápida ubicado sobre el bulevar Andrés Serra Rojas y esquina con la calle Sierra Alhama del fraccionamiento Monserrat, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de donde sustrajeron equipo electrónico, mercancía y diversos artículos de valor.

Notifican robo

El hecho fue descubierto horas más tarde, aproximadamente a las 09:05 horas, cuando el personal del establecimiento acudió a iniciar labores y se percató de que la parte trasera del inmueble había sido forzada.

De inmediato dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Al arribar al sitio, agentes de la Policía Municipal y Estatal confirmaron que los responsables habían roto el cristal de una ventana para ingresar al local sin ser detectados.

Una vez dentro revisaron minuciosamente las instalaciones, sustrayendo aparatos electrónicos, herramientas de cocina, mercancía e incluso insumos que se encontraban listos para el servicio del día.

Los uniformados informaron que, por la forma en que ocurrió el atraco, los facinerosos actuaron con calma. Tras el robo lograron escapar sin ser vistos.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de los Servicios Periciales, llevó a cabo las pesquisas necesarias, levantando indicios y revisando huellas en el lugar de los hechos.

Asimismo, se indicó que las investigaciones se apoyarán en las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del propio restaurante como de negocios cercanos.

Hasta el cierre de la edición no se había logrado dar con los responsables, sin embargo, las autoridades aseguraron que continuarán las indagatorias para ubicar a los presuntos culpables y evitar que hechos similares se repitan en la zona.