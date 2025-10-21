Lapidan a joven y capturan a asesinos

Una brutal riña terminó en tragedia en la comunidad Santo Tomás Axin, perteneciente al municipio de Ocosingo, donde cinco hombres atacaron a pedradas a dos jóvenes indígenas, dejando como saldo un fallecido y otro en estado crítico.

El incidente comenzó como una pelea callejera, pero pronto se tornó violenta cuando los agresores —en evidente superioridad numérica— rodearon a las víctimas y comenzaron a golpearlas con piedras.

Testigos relataron que los agredidos intentaron huir, pero fueron alcanzados y lapidados. Vecinos del lugar acudieron tras escuchar los gritos y lograron detener a los cinco presuntos atacantes, identificados como jóvenes conocidos por su participación en otros actos vandálicos en la región.

Los comuneros los trasladaron a la localidad de Quiniches, donde fueron desnudados y amarrados en la cancha de usos múltiples, a la espera del castigo comunitario.

Al llegar al sitio, las autoridades locales constataron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a la cabecera municipal, donde permanecía debatiéndose entre la vida y la muerte.

El caso ha generado tensión en la región, pues los habitantes exigen justicia inmediata, mientras que las autoridades municipales enfrentan el desafío de intervenir sin vulnerar los usos y costumbres indígenas.