Le arrebatan su bolso y se llevan más de 50 mil

Un solitario facineroso logró arrebatarle su bolso a una comerciante que realizaba sus vendimias en la 1a. Norte y 1a. Poniente de la delegación Terán, en la ciudad capital.

El hecho fue registrado alrededor de las 11:20 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la ubicación mencionada.

Escapa ladrón

Ahí, la víctima dijo que se encontraba realizando sus labores como comerciante en la zona. Sin embargo, un solitario antisocial se acercó al bolso de la dama y se lo arrebató.

Enseguida el masculino salió corriendo sobre toda la avenida y con dirección al poniente de la ciudad capital.

Las fuerzas del orden implementaron una intensa movilización en la zona, sin embargo, al cabo de algunos minutos, los resultados fueron insatisfactorios.

La víctima narró que en el interior había 27 mil pesos y un teléfono celular con un valor aproximado a los 30 mil pesos.