Le cierra el paso y lo deja con una posible fractura

Con múltiples lesiones en el rostro y una probable fractura en la cadera resultó un motociclista luego de estrellarse contra el costado de una camioneta que presuntamente le cortó la circulación en el bulevar Andrés Serra Rojas, en el cruce con la avenida Presa Cecilio del Valle, al nororiente de la capital chiapaneca.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas del martes, cuando los números de emergencia recibieron el reporte de un percance vial con una persona malherida.

Elementos policiacos acudieron al sitio y encontraron al motorista tirado sobre el pavimento, con múltiples lesiones en el rostro y fuertes dolores.

Corte de circulación

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba de norte a sur sobre el bulevar Andrés Serra Rojas cuando el conductor de una camioneta particular tipo SUV que avanzaba en sentido contrario hizo una maniobra en el retorno para incorporarse a la avenida.

Durante la maniobra, el vehículo presuntamente le cerró el paso al motociclista quien acabó por chocar contra el costado de la unidad. La fuerza del impacto fue tal que el rostro del conductor rompió el cristal de una de las puertas de la SUV.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron para brindarle los primeros auxilios. Tras valorarlo, identificaron contusiones en el rostro y posibles fracturas, por lo cual fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que el conductor del automóvil solicitó la intervención de su ajustador de seguros para atender los daños y mediar en el accidente, a fin de esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades de acuerdo a la ley.